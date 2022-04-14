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"أسوشيتد برس": إطلاق مبادرة لمنح النساء رأيا متساويا في أي مسعى لإعادة توحيد قبرص

14
APRIL
2022
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أطلق الزعيمان المتناحران في قبرص المقسمة عرقيا يوم الأربعاء مبادرة لمنح النساء رأيا متساويا في أي مسعى جديد لإعادة توحيد الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
 
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار، أطلقا الخطة في مجمع للأمم المتحدة قبالة مطار نيقوسيا المهجور، والذي يقع داخل منطقة عازلة بطول 180 كيلومترا (120 ميلا) تمتد عبر الجزيرة.
 
وظلت الجهود المبذولة لإعادة توحيد قبرص وإطلاق العنان للاستغلال السريع لاحتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة إلى الأسواق الأوروبية متوقفة منذ عام 2017، بعدما انهارت آخر مفاوضات الوحدة رفيعة المستوى، وسط اتهامات متبادلة بشأن من يقع عليه اللوم في فشل المفاوضات.
 
ورغم الجمود، ينظر إلى المبادرة على أنها خطوة صغيرة ولكنها ملحوظة إلى الأمام في المساعدة على إحياء محادثات السلام.
 
وتم إطلاق المبادرة في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي العام الماضي الذي دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام.
 
ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، تم تكليف لجنة مكونة من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بمهمة تعزيز المساواة بين الجنسين وستتواصل اللجنة مع المنظمات النسائية ومجموعات الشباب وغيرها من أجل الحصول على وجهات نظرهم بشأن تضمين منظور النوع الاجتماعي في حملة سلام متجددة.
AP
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