living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فلويد جديد في أميركا.. والشرطة في قفص الاتهام

14
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في حادثة جديدة تذكّر بمأساة جورج فلويد، أظهرت مقاطع فيديو لحظات قتل رجل أسود على يد ضابط شرطة، على خلفية شبهة بدت بسيطة للغاية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الخميس، أن باتريك ليويا (26 عاما) قُتل على أيدي ضابط في الشرطة الأميركية في مقاطعة غراند رابيدز بولاية ميتشيغن، في وقت سابق من أبريل الجاري.

وبدأت القصة عندما جرى إيقاف باتريك لقيادته مركبة لا تطابق أرقام لوحتها، الأرقام الحقيقية المسجلة بها.

ويظهر الفيديو توقف سيارة الرجل الأسود على جانب الطريق، في ظل أجواء ماطرة، قبل أن يترجل أحد عناصر الشرطة من دورية كانت تلاحق باتريك.

وفجأة، فر باتريك من الشرطي، لكن الأخير لاحقه حتى أمسك به وثبته على الأرض.

وأشهر الضابط المسدس الصاعق في وجه الرجل الأسود، وظل الاثنان يتعاركان لنحو 90 ثانية، حتى جثا الضابط على باتريك في محاولة لإخضاعه، في مشهد يذكر بما حدث لجورج فلويد قبل عامين تقريبا.

وطالب الشرطي الرجل الأسود مرارا بإبعاد يديه عن سلاحه، وفي النهاية أطلق النار على رأس الرجل من الخلف مما أدى إلى مقتله.

وأفرج القائد الجديد لشرطة غراند رابيدز، إريك وينستروم، عن مقاطع الفيديو التي توثق الحادثة، مشيرا إلى الحاجة إلى الشفافية بشأنها.

ووصف ما حدث بـ"مأساة"، وأضاف: "لقد تصاعد حزني بشأن ما حدث".

وتبين أن باتريك مهاجر قدم إلى الولايات المتحدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو أب لطفلين وصل إلى أميركا بصفة لاجئ.

ولم يكشف بعد عن هوية الضابط الأميركي، الذي بدا من اللقطات أنه أبيض البشرة.

وقالت السلطات إنه ستنظر فيما إذا كان الضابط سيواجه تهما جنائية، لكنها أكدت أنه لا يجب على الجمهور انتظار قرارات سريعة.

في المقابل، قال المحامي بنجامين كرامب، الذي يمثل ضحايا الشرطة الأميركية، إن مقاطع الفيديو تظهر استخداما مفرطا للعنف من طرف الشرطي، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout