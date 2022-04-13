فنلندا ستتخذ قرارها بشأن الانضمام إلى «الناتو» خلال أسابيع

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أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الأربعاء، أن فنلندا ستتخذ «خلال أسابيع قليلة» قرارها بشأن تقديم طلب لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مارين خلال زيارة لنظيرتها السويدية، ماغدالينا أندرسون، التي لا تستبعد بلادها أيضاً الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي: «أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة. في غضون أسابيع وليست أشهراً». ويفترض أن تُصدر السلطات الفنلندية، اليوم (الأربعاء)، تقريراً محورياً حول وضعها الاستراتيجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يمهّد الطريق لنقاش برلماني حول احتمال انضمام البلد إلى الحلف (ناتو) بحلول الصيف.