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بغداد وطهران تبحثان الحوار الإيراني السعودي وحزمة من الملفات الإقليمية

13
APRIL
2022
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ناقش وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين وإيران حسين أمير عبد اللهيان، الحوار السعودي الإيراني وسبل عقد جولة جديدة منه، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية المهمة.
وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك: "كان الحوار الثنائي بين الرياض وطهران مستمرا ولفترة معينة توقف الحوار ونتمنى أن تنعقد جلسة أخرى من هذه المحادثات.. من المعلوم أن الحوار لحد الآن هو على مستوى ممثلي الأجهزة الأمنية، وفي هذا الإطار لا نستطيع أن نتحدث عن موعد الجلسة القادمة لكن هناك نية لعقد الحوار وأتصور أن الموعد الذي كنا نتحدث عنه تغير الآن".
وأضاف: "أتمنى أن نصل إلى مراحل أخرى من هذا الحوار ونقله من المستوى الأمني إلى حوارات دبلوماسية علنية".
وتابع: "الوضع يتغير خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار في اليمن وهذا الأمر قد يكون سببا لاستئناف الحوار المفتوح بين إيران والسعودية.. هناك دور كبير للعراق على المستوى الأمني والدبلوماسي".
من جهته، أكد عبد اللهيان على أن "إيران ممتنة للدور الإقليمي الهام الذي يلعبه العراق، ونشكر الجانب العراقي على سعيهم لإيجاد تفاهمات إقليمية.. رحبنا بجهود الطرف العراقي لاستئناف الحوار بين طهران والرياض".
وفي العلاقات الثنائية، أشار الوزير الإيراني إلى أن الجانبين أكدا على أهمية "إلغاء التأشيرات بين البلدين للزيارات عبر الحدود البرية ولا سيما تسهيل الأمور لزيارة الإيرانيين للعتبات المقدسة في العراق وذلك عقب خفض وتيرة جائحة كورونا.. فالسياحة بين البلدين بإمكانها لعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات بين بغداد وطهران".
وشدد على أن "العلاقات بين البلدين ممتازة وبالإمكان تطويرها خلال الفترة المقبلة".
وبحث الوزيران كذلك المحور الأمني، وشددا على "أهمية ضبط الأمن بين البلدين"، مذكرين بأن "أمن العراق من أمن المنطقة ككل".

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