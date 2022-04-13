living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا تتخذ تدابير عاجلة لاحتواء تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي

13
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعطى مجلس النواب الإيطالي الضوء الأخضر بموافقة 323 نائبا ومعارضة 49 آخرين على مرسوم يحتوى تدابير "عاجلة" لاحتواء تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي ، لتطوير الطاقة المتجددة وإعادة إطلاق السياسات الصناعية ، ما يسمى مرسوم الطاقة، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ويعرض المرسوم حاليا على مجلس الشيوخ الإيطالي، حيث سيتم تحويله إلى قانون تحت طائلة المصادرة ، بحلول 30 نيسان المقبل.

والهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو احتواء الزيادات في فواتير الكهرباء والغاز ، في ضوء الصراع المستمر في أوكرانيا ، وتشجيع تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ويساوي حجم التدخلات 8 مليارات يورو، منها ما يزيد قليلا عن 5 للطاقة ، مع إلغاء رسوم ضريبة نظام الكهرباء والغاز للربع الثاني من عام 2022 وإدخال التبسيط والتبسيط فيما يتعلق بتركيب الخلايا الكهروضوئية أنظمة.

بالنسبة لمكيفات الهواء، يتوقع بعد ذلك أنه اعتبارا من 1 ايار 2022 وحتى 31 آذار 2023 لن يكون المتوسط المرجح لدرجات حرارة الهواء في المباني العامة في الغرف الفردية لكل وحدة مبنى للتكييف الشتوي والصيفي أعلى من 19 درجة مئوية وأقل من 27 درجة مئوية على التوالي ، مع هامش تحمل درجتين ، مع الإشارة إلى كلتا درجتي الحرارة، مع استثناء العيادات الطبية والمستشفيات والتمريض.

كما وتم تكليف وزارة التحول البيئي بإطلاق استراتيجية حقيقية لمكافحة عجز الطاقة، لتقديمها إلى استشارة عامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout