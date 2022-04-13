إيطاليا تتخذ تدابير عاجلة لاحتواء تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي

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أعطى مجلس النواب الإيطالي الضوء الأخضر بموافقة 323 نائبا ومعارضة 49 آخرين على مرسوم يحتوى تدابير "عاجلة" لاحتواء تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي ، لتطوير الطاقة المتجددة وإعادة إطلاق السياسات الصناعية ، ما يسمى مرسوم الطاقة، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



ويعرض المرسوم حاليا على مجلس الشيوخ الإيطالي، حيث سيتم تحويله إلى قانون تحت طائلة المصادرة ، بحلول 30 نيسان المقبل.



والهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو احتواء الزيادات في فواتير الكهرباء والغاز ، في ضوء الصراع المستمر في أوكرانيا ، وتشجيع تطوير مصادر الطاقة المتجددة.



ويساوي حجم التدخلات 8 مليارات يورو، منها ما يزيد قليلا عن 5 للطاقة ، مع إلغاء رسوم ضريبة نظام الكهرباء والغاز للربع الثاني من عام 2022 وإدخال التبسيط والتبسيط فيما يتعلق بتركيب الخلايا الكهروضوئية أنظمة.



بالنسبة لمكيفات الهواء، يتوقع بعد ذلك أنه اعتبارا من 1 ايار 2022 وحتى 31 آذار 2023 لن يكون المتوسط المرجح لدرجات حرارة الهواء في المباني العامة في الغرف الفردية لكل وحدة مبنى للتكييف الشتوي والصيفي أعلى من 19 درجة مئوية وأقل من 27 درجة مئوية على التوالي ، مع هامش تحمل درجتين ، مع الإشارة إلى كلتا درجتي الحرارة، مع استثناء العيادات الطبية والمستشفيات والتمريض.



كما وتم تكليف وزارة التحول البيئي بإطلاق استراتيجية حقيقية لمكافحة عجز الطاقة، لتقديمها إلى استشارة عامة.