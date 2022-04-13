المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في نيويورك: أريد أن أرى الناس يموتون أمامي

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أفاد موقع “نيوزويك” بأن فرانك جيمس، المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، سجل العديد من مقاطع الفيديو يهاجم فيها مجموعات عرقية مختلفة.

والرجل البالغ من العمر 62 عاما، والذي تبحث عنه سلطات نيويورك، تنبأ في مقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه على “يوتيوب” الذي يحمل إسم “prophet of truth 88″، بحرب عرقية بين السود والبيض، كما وجه تهديدات وتصريحات مهينة ضد السود والبيض واليهود والمكسيكيين.

وفي أحدث مقطع فيديو تم تحميله يوم 11 نيسان 2022، أي قبل يوم واحد من حادث إطلاق النار، قال جيمس إنه “يريد مشاهدة الناس يموتون وأنه مر بمصاعب كثيرة في حياته”.

وأضاف: ”دعونا لا ننسى، لقد مررت بالكثير من المشاكل حيث أستطيع أن أقول إنني أردت قتل الناس. أردت أن أشاهد الناس يموتون أمام وجهي على الفور.. لكنني فكرت في حقيقة أنني لا أريد أن أذهب إلى السجن.. لا أريد أن أتواجد حول مجموعة من الزنوج (niggers)”.

وفي أحد مقاطع الفيديو بعنوان “born in a insane asylum”، صرخ جيمس أمام الكاميرا وادعى أن البيض ينظرون إلى السود كعبيد ويجب ألا يختلطوا معا. وقال: “أقول للزنوج الأمريكيين هذا وأنا أقول لك نفس الشيء، البيض والسود، كما نسمي أنفسنا، يجب ألا يكون لهم أي اتصال مع بعضهم البعض”.

في مقاطع أخرى، ذكر جيمس أنه كان مريضا في إحدى المصحات العقلية في إحدى عيادات نيويورك للصحة السلوكية وادعى أنه بعد الذهاب إلى هناك للحصول على المساعدة، غادر مع المزيد من المشكلات. على الرغم من أن جيمس لا يخوض في التفاصيل حول معاملته في المنشأة إلا أنه يدعي أنها غيرته إلى الأسوأ.