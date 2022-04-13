فنلندا ستتخذ قرارها بشأن الانضمام إلى الحلف الأطلسي "خلال أسابيع"

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أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أن فنلندا ستتخذ "خلال أسابيع قليلة" قرارها بشأن تقديم طلب لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مارين خلال زيارة لنظيرتها السويدية ماغدالينا أندرسون التي لا تستبعد بلادها أيضا الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي "أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة. في غضون أسابيع وليس أشهر".



ويفترض أن تُصدر السلطات الفنلندية الأربعاء تقريرا محوريا حول وضعها الاستراتيجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يمهّد الطريق لنقاش برلماني حول احتمال انضمام البلد إلى الحلف (ناتو) بحلول الصيف.