living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا ترد على تقارير "الهجوم الكيماوي".. أميركا تنشر أكاذيب

13
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت روسيا، الأربعاء، إن مزاعم الولايات المتحدة وأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا ما هي إلا معلومات مضللة لأن موسكو دمرت آخر مخزوناتها الكيماوية في عام 2017.
 
وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، أنها تتحقق من مزاعم بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة من أن تسعى روسيا للجوء إلى أسلحة كيماوية في أوكرانيا.
 
وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن متطرفين أوكرانيين يستعدون لترويج مسألة استخدام أسلحة كيماوية وإن المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس ينشر معلومات مضللة.
 
وذكرت السفارة في بيان: "ندعو واشنطن للكف عن نشر المعلومات المضللة".
 
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من غير الممكن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة 100 بالمئة بشأن ما إذا كانت القوات الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول، مشيرا إلى أنه لا يتسنى إجراء تحقيق مناسب في المدينة المحاصرة.
 
وفي خطاب ألقاه في الساعات الأولى من الصباح، قال زيلينسكي إنما وصفها بالتهديدات المتكررة من البعض في روسيا باستخدام أسلحة كيماوية تعني أن الغرب بحاجة إلى التحرك الآن للحيلولة دون نشر مثل هذه الأسلحة.
 
وفي واشنطن، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضا عن التقارير القادمة من ماريوبول.
 
وقال بلينكن: "لا يمكننا تأكيد أي شيء، ولا أعتقد أن الأوكرانيين يمكنهم ذلك أيضا.. لكن دعوني أقول إن لدينا معلومات موثوقة بأن القوات الروسية قد تستخدم مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب، بما في ذلك غاز مسيل للدموع ممزوج بعوامل كيماوية، والذي من شأنه أن يسبب أعراضا أقوى لإضعاف المقاتلين المدنيين الأوكرانيين وإصابتهم بالعجز ...كجزء من الحملة العدوانية في ماريوبول".
 
وأضاف: "نتشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا وشركاء آخرين. ونجري محادثات مباشرة مع الشركاء لمحاولة الوقوف على ما يحدث بالفعل".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout