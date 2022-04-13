مسلح يطلق النار على طفلة في مركز تجاري بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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أصيبت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بطلق ناري، داخل مركز تجاري في فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب قناة "ktla" المحلية، فإن السلطات تبحث عن مسلح أطلق النار على فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات داخل المركز التجاري "فيكتورفيل"، إذ وقع إطلاق النار حوالي الساعة 7 مساء (بالتوقيت المحلي).

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو إن الفتاة أصيبت برصاصة داخل المركز التجاري وتم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد مكان مطلق النار، ولم يتسن على الفور وصف المشتبه به.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث تواجدا مكثفا لسلطات إنفاذ القانون تحيط بالمركز التجاري الذي تم إخلاؤه ثم تفتيشه من قبل السلطات، حيث أنه بعد إطلاق النار، تم إغلاق المركز التجاري لبقية المساء.

وأشارت إدارة شرطة سان برناردينو إلى أنه من المعتقد أن إطلاق النار كان حادثا منفردا وليس إطلاق نار نشط.