توقيف 3 أوروبيين وسط مالي بشبهة "الإرهاب"

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أعلن الجيش المالي، ليلة الأربعاء، أنّه أوقف خلال عمليات نفّذها ضدّ متشددين في وسط البلاد، ثلاثة أوروبيين للاشتباه بتورطهم بـ"الإرهاب".

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّ "مفرزة القوات المسلّحة المالية في ديابالي أوقفت في 10 أبريل 2022 خمسة مشتبه بهم بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين".

ولم يحدّد البيان هويات هؤلاء "المشتبه بهم" الأوروبيين ولا جنسياتهم. وتقع ديابالي على بُعد 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة باماكو.

ومالي التي يحكمها مجلس عسكري منذ أغسطس 2020، تشهد منذ 2012 حركات تمرد استقلالية وهجمات مسلحة ينفذها متشددون.