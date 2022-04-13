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طهران تصدر النفط بسهولة وقريباً ستصبح أحد مصدري الخدمات الفضائية

13
APRIL
2022
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الوطن السورية: أكد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، أمس الثلاثاء، أن محادثات إحياء الاتفاق النووي «تسير على ما يرام»، وقال خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعاً مع كبار المسؤولين في البلاد، في طهران: أن «مستقبل إيران يجب ألا يكون مرتبطاً بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها».

 

ونقلت وكالة «إرنا» عن خامنئي قوله: «إن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات تمكن لحد الآن من الصمود بوجه مطامع الطرف الآخر، ونأمل بأن يتواصل هذا الأمر (…) نحن لن نؤجل برامجنا بسبب المفاوضات إطلاقاً»، مشيراً إلى أن أميركا «نكثت بالعهد في الاتفاق النووي، وقد وصلت إلى طريق مسدود في المحادثات».

 

من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقائه مجموعة من رجال الدين: «إنه وفي ضوء الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الماضية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري والصادرات مع مختلف دول العالم وفي الوقت الذي كان بيع النفط في الماضي رهناً بتوقيع عقود مختلفة فإننا اليوم نصدر النفط بسهولة وثبت من خلال ذلك أنه لو توافرت الإرادة الجادة لعمل ما فلا عائق يمكنه الوقوف أمام البلاد».

 

وفي إشارة إلى الظروف الاقتصادية التي كانت غير مواتية في بداية الحكومة الحالية، أوضح رئيسي أن الحكومة تمكنت من خلق عائدات للبلاد من دون الاقتراض من البنك المركزي أو خلق أموال من شأنها زيادة التضخم بشكل كبير، وأن تدفع رواتب الموظفين من دون تأخير ليوم واحد.

 

وبين أن الحكومة الإيرانية لا تتطلع إلى ما وراء الحدود، وأضاف: «إننا نولي اهتماماً لمواردنا وقدراتنا لإدارة البلاد وتنميتها».

 

وعلى خط مواز أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، عيسى زارع بور، أن الوزارة تخطط لإنجاز 70 بالمئة من شبكة المعلوماتية الوطنية خلال العام الحالي، قائلاً: «إن إيران ستصبح قريباً أحد مصدري الخدمات الفضائية بالمنطقة والدول الإسلامية».

 

وبيّن الوزير أن المشروع الإستراتيجي لإيصال الألياف الضوئية إلى المنازل وأماكن العمل، الذي من شأنه أن يضاعف سرعة وصول الناس إلى الإنترنت ويوسع الشبكة عدة أضعاف، هو قيد الإنجاز، مضيفاً: إن أحد الأهداف الأخرى لوزارة الاتصالات، إنجاز 5 ملايين منفذ سريع في مختلف النقاط.

 

وفي المجال الفضائي، أوضح زارع بور أن من الخطط الأخرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة الجارية، ترسيخ وضع الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 500 كيلومتر تقريباً، مبيناً أن لدى إيران أقماراً صناعية متعددة تعمل على إطلاقها.

الوطن السورية
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