4 جرحى في انفجار هز برشلونة

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نقلت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ) عن دائرة الإطفاء في برشلونة اليوم أن مدير محل تجاري في وسط المدينة تعرض لإصابات بالغة وأصيب 3أخرون إصابات طفيفة إثر انفجار وحريق أعقبه.

وقال ألبرت باليا، نائب عمدة المدينة إن مدير المحل تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

