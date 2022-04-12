بايدن وجونسون يتفقان على زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا

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أعلنت لندن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإنهاء الاعتماد الغربي على الغاز الروسي.

وقال مكتب جونسون في بيان له إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وإنهاء الاعتماد الغربي بشكل حاسم على النفط والغاز الروسيين".

وأضاف أنهما "ناقشا الحاجة إلى تسريع تقديم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة الدعم العسكري والاقتصادي".

وتابع أن جونسون أكد لبايدن أن "حزمة دعم بريطانية جديدة تتضمن صواريخ مضادة للسفن والمركبات عسكرية، ستصل إلى أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة".