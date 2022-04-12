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المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية: المحادثات النووية "تتقدم" بشكل جيد

12
APRIL
2022
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كشف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، تتقدم بشكل جيد، داعيا المفاوضين إلى مقاومة الضغوط.
 وأكد خامنئي أمام مسؤولين إيرانيين من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي أن "المفاوضات تسير بشكل جيد".

 وتابع: "لا تؤخروا برامجكم من اجل المحادثات النووية إطلاقا وعليكم المضي قدما بأعمالكم ولا ينبغي ان تدعوا اعمالكم تتأثر بنتائج المحادثات ان كانت ايجابية أو شبه إيجابية أو سلبية" بحسب وكالة "فارس" للأنباء.
 
وأوضح خامنئي أن الوفد الايراني المشارك في المفاوضات تمكن لحد الان من الصمود بوجه مطامع الطرف الاخر، آملا بأن يتواصل هذا الامر انشاء الله (...) أميركا التي انتهكت الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود حاليا" كما نقلت وكالة "فارس.

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