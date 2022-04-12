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شرطة نيويورك: لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي حتى الآن في إطار حادث إطلاق النار في المترو

12
APRIL
2022
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أعلنت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل أنه لم “يفتح تحقيق في عمل إرهابي حتى الآن في إطار حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم في مترو في بروكلين وأسفر عن إصابة 16 شخصا”.

وقالت سيويل في مؤتمر صحافي عقدته في بروكلين فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار: “لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة. يمكننا أيضا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصابا بجروح تعرض حياته للخطر”.

وأوضحت انه “فيما كان القطار يدخل المحطة، وضع المشتبه به قناعا واقيا من الغاز. ثم فتح عبوة كانت في حقيبته وامتلأت عربة المترو بالدخان. وبعد ذلك بدأ إطلاق النار”.

وأشارت المسؤولة الكبيرة في هيئة الإطفاء في نيويورك لورا كافانا الى أن ” 10 من بين 16 جريحا وقعوا ضحية الحادث، أصيبوا بالرصاص”.

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