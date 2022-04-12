ساركوزي يعلن أنه سيصوت في الدورة الثانية للرئيس ماكرون

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أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (اليمين الوسط) أنه سيصوت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لإيمانويل ماكرون معتبرا أنه “في الأوضاع الراهنة، الوحيد الذي يمكنه التحرك”.

كذلك، قال رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان إنه سيعطي صوته إلى الرئيس المنتهية ولايته من أجل “استبعاد” المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن.

وحلّ إيمانويل ماكرون أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد بحصوله على 27,85 % من الأصوات فيما جاءت لوبن في المركز الثاني بنسبة 23,15 % من الأصوات. وسيتواجه المرشحان في الدورة الثانية في 24 نيسان.

وفي منشور على فيسبوك، برر نيكولا ساركوزي اختياره بـ”التزام أوروبي واضح لا لبس فيه” لإيمانويل ماكرون معتبرا أن الأخير “لديه الخبرة اللازمة لمواجهة أزمة دولية خطرة أكثر تعقيدا من أي وقت مضى” في خضم الحرب في أوكرانيا.

وقبل الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لم يدعم الرئيس السابق المرشحة اليمينية فاليري بيكريس ما أثار استياء حزب “الجمهوريون” الذي أسسه. وحصلت بيكريس على 4,78 % فقط من الأصوات في الدورة الأولى وهي هزيمة تاريخية للحزب الجمهوري اليميني.

وأعلنت بيكريس من جهتها الأحد نيّتها التصويت “بضمير” مرتاح لإيمانويل ماكرون ضد مارين لوبن التي سيقود “مشروعها”، على حد قولها، “البلاد إلى الفتنة والعجز والإفلاس”.

وحل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث بنسبة 21,95 % من الأصوات ودعا ناخبيه إلى “عدم إعطاء صوت واحد” للوبن.

أما المرشحون اليساريون الآخرون الذين خسروا في الجولة الأولى، يانيك جادو والاشتراكية آن إيدالغو والشيوعي فابيان روسيل، فدعوا جميعهم الفرنسيين إلى التصويت ضد اليمين المتطرف.