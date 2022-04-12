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بوتن: لا يمكن عزل روسيا

12
APRIL
2022
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أهدافها "النبيلة" من دون شك، وشدد على أن القوات الروسية التي تنفذ العملية تتصرف "بشجاعة وكفاءة".

وأشار فلاديمير بوتن، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، إلى أن القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا تستخدم أحدث الأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.


ونقلت وكالة "انترفاكس" عن الرئيس الروسي قوله إنه بشن العملية العسكرية في أوكرانيا "كنا نحمي روسيا ولم يكن لدينا خيار آخر سوى شن عملية عسكرية، مشيرا إلى أن المواجهات مع القوى المناهضة لروسيا في أوكرانيا كانت أمرا حتميا ومسألة وقت فقط.

وأضاف بوتن قائلا "لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة في دونباس بشرق أوكرانيا"، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية رفضت الامتثال لاتفاقات "مينسك" التي هدفت الى حل سلمي لقضية دونباس.

وحول المقاطعة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، قال بوتن إنه "لا يمكن عزلنا"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت روسيا قد أرسلت عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما وصفته بـ"عملية خاصة" لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقضاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وتقاوم القوات الأوكرانية بضراوة، وفرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.

 

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