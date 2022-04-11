هكذا جاءت النتائج الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بحصوله على 27,85 في المائة من الأصوات، متقدما مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن (23,15) التي سيواجهها في الدورة الثانية، فيما خرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21,95 في المائة بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وبلغت نسبة المقاطعة 26,31 في المائة من الناخبين المسجلين، وهو أعلى مستوى لدورة أولى من انتخابات رئاسية بعد نسبة 28,4 في المائة المسجلة في 2002.