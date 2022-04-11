مطار هيثرو يسجل أكثر الشهور ازدحاما منذ بدء وباء كورونا

A + A -

سجل مطار هيثرو البريطاني، أكثر الشهور ازدحاما منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، معلنا أن 4.2 مليون مسافر استخدم المطار في مارس.

ويمثل هذا الرقم، بحسب المطار، ما يقرب من ثمانية أضعاف عن الإجمالي خلال نفس الشهر من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للمطار، جون هولاند كاي: "إنه لأمر رائع أن نرى المطار يعود إلى الحياة بعد عامين، وأود أن أشكر جميع زملاء فريق هيثرو على العمل معا لخدمة مسافرينا".

وأضاف: "يبذل الجميع في مطار هيثرو كل ما في وسعنا للتأكد من أن الركاب يسافرون في طريقهم بأكبر قدر ممكن من السلاسة والأمان."

في غضون ذلك ، تظهر أرقام جديدة أن مطار هيثرو تراجع من ثاني أكثر المطارات ازدحاما للسفر الدولي قبل الوباء إلى المركز السابع في عام 2021.

وقال المجلس الدولي للمطارات إن 17.6 مليون مسافر دولي استخدم مطار هيثرو العام الماضي، بانخفاض 77 بالمئة عن الإجمالي لعام 2019.