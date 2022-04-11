الكشف في اليابان عن دخل رئيس الوزراء في عام 2021

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أفيد في اليابان بأن دخل رئيس الوزراء ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، فوميو كيشيدا، بلغ في عام 2021 ما مجموعه حوالي 49.8 مليون ين، وهو ما يعادل حوالي 398 ألف دولار.

تبيّن ذلك من خلال بيانات صادرة يوم الاثنين حول دخل النواب، ينتظر أن يتم نشرها على الملأ بما يتوافق مع القوانين المحلية.

وتجاوز دخل رئيس الوزراء كيشيدا بشكل كبير المبلغ الذي حصل عليه سلفه في هذا المنصب قبل عام، يوشيهيدي سوجا وهو حوالي 38.7 مليون ين، أي ما يعادل 310 آلاف دولار.

يشار إلى أن هذه المداخيل تشمل بشكل رئيس، الرواتب والمدفوعات الأخرى المستحقة لرئيس الحكومة.

كما حصل عضو البرلمان الياباني العام الماضي على ما متوسطه حوالي 29.2 مليون ين، وهو ما يعادل حوالي 233.9 ألف دولار، فيما كان نصيب ممثلي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الأكبر، ويتمثل في حوالي 37.3 مليون ين، أي حوالي 298.8 ألف دولار.