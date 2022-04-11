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حادث مفجع... هكذا توفيت ابنة الـ16 عاماً

11
APRIL
2022
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توفيت آية قزقز البطلة التونسية في لعبة الشراع، عن عمر ناهز 16 عاماً بعد غرق القارب الشراعي الخاص بها خلال خوضها التدريبات استعداداً للبطولات المُقبلة.


وكانت قزقز، مثلت تونس بصحبة شقيقتها سارة، في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، وكانتا الأصغر وسط البعثة التونسية.


وكشفت التحقيقات الأوليّة أنَّ بطلة الشراع التونسية، توفيت غرقاً أثناء التدريب، بعدما انقلب الزورق الخاص بها بسبب الرياح، ولم تستطع مقاومة الأمواج، فيما نجت شقيقتها التوأم سارة، من الحادث.


ونعى الاتحاد التونسي للشراع واللجنة الأولمبية، اللاعبة الراحلة، مؤكديْن أن وفاتها فاجعة كبيرة للرياضة التونسية.

وقالت اللجنة عبر "فايسبوك": "فاجعة كبرى في الأوساط الرياضية... لاعبة المنتخب الوطني للأشرعة آية قزقز، التي حملت الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية طوكيو، تفارق الحياة اليوم، أثناء التمارين استعداداً للمواعيد الإقليمية والدولية القادمة".


وتابعت: "تغمَّد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فراديس جنانه، ورزق أهلها وذويها والعائلة الرياضية جمعاء جميل الصبر والسلوان".

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