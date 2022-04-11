living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابات كورونا العالمية تقترب من نصف مليار إصابة

11
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم من نصف مليار نسمة، فيما تجاوز عدد الوفيات 6.5 ملايين حالة وفاة.
 
فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 496.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، على مستوى العالم.
 
أما إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في مختلف أنحاء العالم فقد وصل إلى 6,572,915 حالة وفاة.
 
ووفقا لإحصاء رويترز، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.
 
 أما أكثر الدول من حيث عدد الإصابات بالفيروس فهي الولايات المتحدة، حيث وصل عدد الحالات إلى 80,385,251 إصابة، فيما بلغ اقترب عدد الوفيات من مليون حالة، وبلغ 986,630 حالة وفاة.
 
واحتلت الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، إذ سجلت 43,035,271 إصابة، فيما احتلت المركز الثالث من حيث عدد الوفيات، وسجلت 521,685 حالة وفاة مؤكدة، وذلك بعد البرازيل التي سجلت 661,220 وفاة من أصل 30,145,192 إصابة.
 
عربيا، مازال العراق يتصدر عدد الإصابات، حيث سجل 2,321,781 إصابة، من بينها 25,183 حالة وفاة.
 
وجاء الأردن ثانية، وسجل 1,694,216 إصابة، و14,048 حالة وفاة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout