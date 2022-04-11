إصابات كورونا العالمية تقترب من نصف مليار إصابة

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اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم من نصف مليار نسمة، فيما تجاوز عدد الوفيات 6.5 ملايين حالة وفاة.

فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 496.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، على مستوى العالم.

أما إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في مختلف أنحاء العالم فقد وصل إلى 6,572,915 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء رويترز، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.

أما أكثر الدول من حيث عدد الإصابات بالفيروس فهي الولايات المتحدة، حيث وصل عدد الحالات إلى 80,385,251 إصابة، فيما بلغ اقترب عدد الوفيات من مليون حالة، وبلغ 986,630 حالة وفاة.

واحتلت الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، إذ سجلت 43,035,271 إصابة، فيما احتلت المركز الثالث من حيث عدد الوفيات، وسجلت 521,685 حالة وفاة مؤكدة، وذلك بعد البرازيل التي سجلت 661,220 وفاة من أصل 30,145,192 إصابة.

عربيا، مازال العراق يتصدر عدد الإصابات، حيث سجل 2,321,781 إصابة، من بينها 25,183 حالة وفاة.

وجاء الأردن ثانية، وسجل 1,694,216 إصابة، و14,048 حالة وفاة.