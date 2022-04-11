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سوريا دانت العدوان الإسرائيلي على نقاط فى المنطقة الوسطى

11
APRIL
2022
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان "العدوان السافر الذى شنته مقاتلات اسرائيلية أمس على بعض النقاط فى المنطقة الوسطى من سورية."

وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم في رسالة احتجاج رسمية وجهها الى أنطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة على العدوان الاسرائيلى الاخير ..."ان استمرار اسرائيل فى شن هذه الاعتداءات بات يصل الى مستوى العدوان الممنهج والنمطي مما يستدعى تدخلا فوريا من الامانة العامة ومن مجلس الامن من أجل حماية وصون اتفاق فصل القوات وفض الاشتباك الموقع فى جنيف بتاريخ ال31 من أيار 1974 وبرعاية الامم المتحدة وحضور ممثلين عن حكومات دول دائمة العضوية فى مجلس الامن وهو الاتفاق الذي ينص فى فقرته الاولى على وقف اطلاق النار فى البر والبحر والجو."

واضاف "ان عدم ادانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يشجع اسرائيل على التمادي والاستمرار والتوسع فى دائرة العدوان على الاراضي السورية ويضع مصداقية الامم المتحدة وفعالية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك."

وطالب المقداد ب"ان يبادر كل من وكيل الامين العام للشؤون السياسية والمنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الاوسط باثارة هذه المسالة الخطيرة فى مجلس الامن ومطالبة اسرائيل باحترام قرارات مجلس الامن ذات الصلة."

 

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