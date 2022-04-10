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هجوم من كوريا الشمالية على بايدن!

10
APRIL
2022
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وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "عجوز أعياه خرف الشيخوخة"، في هجوم شخصي حاد أعقب اتهام بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

 

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأميركي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادًا الى معلومات لا أساس لها".


وأضاف: "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات".

 

واعتبر التعليق أن بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، من دون الإشارة إليه بالاسم.


وتوصل إلى أن "الاستنتاج ربما يكون بوجود مشكلة في قدراته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراضا لحماقة عجوز أعياه خرف الشيخوخة".

 

وتابع: "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

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