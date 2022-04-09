زيلينسكي: مستعدون للقتال وللحوار مع روسيا

A + A -

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن بلاده «لا تزال مستعدة» لإجراء مفاوضات مع روسيا والتي توقفت بعد تسجيل فظائع في المدن الأوكرانية المحررة، رغم هجوم وشيك في الشرق.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة «لطالما قالت أوكرانيا إنها مستعدة للمفاوضات وستبحث عن أي احتمال يفضي إلى وقف الحرب. في الوقت نفسه، نشهد للأسف تحضيرات لمعارك ضخمة، يقول البعض إنها حاسمة، في الشرق».

وأضاف «نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب. في الوقت الحالي، نحن نبحث في الموازاة إجراء حوار».