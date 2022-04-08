روسيا: للتحقيق في جرائم الأميركيين في الرقة السورية

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دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين إلى "التحقيق في جرائم العسكريين الأميركيين في الرقة شمال شرقي سوريا، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين بقصفهم الهمجي هناك".

وقال كوزمين خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا، يوم الجمعة: "لم ننس كيف سوّى العسكريون الأميركيون الرقة السورية بالأرض خلال الحملة العسكرية الهمجية التي خاضوها مع القوات التابعة لهم".

وأضاف أن "الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأميركيون خلال العملية العسكرية غير المسبوقة في قسوتها، يجب التحقيق فيها".

وأشار إلى أنه "نتيجة العملية العسكرية واسعة النطاق التي شاركت فيها الولايات المتحدة واستخدمت فيها الطيران والمدرعات، قتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بمن فيهم أطفال".