مباحثات بريطانية ألمانية حول بدائل الغاز الروسي

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أجرت بريطانيا وألمانيا محادثات تمحورت حول استيراد حوامل الطاقة من روسيا وخاصة الغاز، والبدائل الممكنة لسد الفراغ في حال توقف التوريدات الروسية، وتوسيع العقوبات.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، لم يخف المستشار الألماني أولاف شولتز أن ما يصبو إليه هو “إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمصالح الاقتصادية والتجارية الروسية، إلا أنه أيضا أعلن أن بلاده لن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي لفترة طويلة”.

وأضاف شولتز أن العقوبات “تتوسع إلى قطاعات أخرى تمس القطاع التكنولوجي” ووصفها بأنها “فعالة جدا”.

وهو أيضا ما أشار إليه جونسون، الذي قال إن للعقوبات ضد روسيا تأثيرا و”ستضر بروسيا”، وانتقد الموقف الصيني تجاه ما يجري في أوكرانيا.