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وزير خارجية الكويت أكد لعبداللهيان ضرورة تحديد الحدود البحرية والاستفادة من الحقول المشتركة

8
APRIL
2022
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي احمد ناصر الصباح، "استعداد طهران لتوطيد العلاقات مع الكويت وتنمية الحوار الاقليمي"، موضحًا أنّ "حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، تؤكد على الحوار والتعاون العملي الاقليمي، في إطار أولوية سياسة توطيد العلاقات الشاملة مع الجوار، وتعتبر أنّ هذا التعاون يصب لصالح الامن والتقدم والتنمية الاقليمية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

 
 

وأعرب بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، عن "ترحيب طهران به"، مؤكدًا "ضرورة الرفع الكامل للحصار، وارسال المساعدات الانسانية لشعب اليمن"، كما لفت الى "أحدث المستجدات على صعيد مفاوضات فيينا، الرامية لالغاء الحظر".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية الكويتي "عزم بلاده توطيد العلاقات مع ايران"، معربًا عن "أمله بأن يؤدي وقف اطلاق النار في اليمن، الى التمهيد للحوار اليمني وايجاد حل للازمة في هذا البلد"

وأكّد "ضرورة تحديد الحدود البحرية والاستفادة من الحقول المشتركة"، معربًا عن استعداد الكويت لاستئناف المفاوضات الحقوقية بين البلدين"، كما دعا نظيره الايراني الى زيارة الكويت والحوار حول سبل تعزیز العلاقات الثنائیة والتطورات الاقليمية، مؤكدًا دعم بلاده للحوار الاقليمي.

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