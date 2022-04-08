بروكسل تعلن تجميد 30 مليار يورو من الأصول الروسية والبيلاروسية

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جمد الاتحاد الأوروبي أصولا تشمل مروحيات ويخوتا ومنازل، مملوكة لأفراد وشركات من روسيا وبيلاروس بقيمة نحو 30 مليار يورو حتى الآن في حصيلة جزئية أعلن عنها الجمعة.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية إريك مامير في مؤتمر صحافي في بروكسل: “شكلت المفوضية الأوروبية فريق عمل لمصادرة وتجميد الأصول الروسية. وسيعقد الفريق لقاء اليوم مع ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا. لقدت أصبحت لدينا نتائج بالفعل، حيث تم تجميد أصول بقيمة 30 مليار يورو في أراضي الاتحاد الأوروبي، تشمل مروحيات ويخوتا وعقارات”، مضيفا أن هذا العمل سيستمر وسيتوسع.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن ما مجموعه 29,5 مليار يورو (32 مليار دولار) “تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية” صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات”، في سلسلة إجراءات استهدفت أفرادا وشركات فرضت عليهم عقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأرقام الاتحاد الأوروبي جزئية وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق “التجميد والمصادرة” (Freeze and Seize) الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع ومن بينها الولايات المتحدة.

واتخذت المفوضية الأوروبية قرار إنشاء مثل هذه المجموعة في منتصف آذار الماضي من أجل “تطبيق عقوبات أكثر فعالية ضد روسيا”.