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وزير الخزانة البريطاني يدافع عن زوجته بعد معلومات عن عدم دفعها الضرائب

8
APRIL
2022
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دافع وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك عن زوجته بعد أن تبين أنها تتمتع بوضع "غير مواطن لخفض الضرائب"، وحمل المقربون منه الحكومة مسؤولية تسريب المعلومات.
 
وزير الخزانة البريطاني يدافع عن زوجته بعد معلومات عن عدم دفعها الضرائب"الإندبندنت": زوجة وزير الخزانة البريطاني لا تدفع الضرائب
وشدد سوناك على أن زوجته أكشاتا مورتي، لم ترتكب أي خطأ في اختيار ترتيب مالي يعني أنها ليست ملزمة قانونا بدفع ضريبة في بريطانيا على الدخل الأجنبي، محملا حزب العمال مسؤولية التشهير "الفظيع" ضد عائلته.
 
وأكد أن زوجته يحق لها استخدام ما يسمى بالترتيب "non-domiciled" لأنها مواطنة هندية وتخطط للعودة إلى وطنها لرعاية والديها.
 
هذا ونفى المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن تكون هي من سربت المعلومات المتعلقة بالوضع الضريبي، مؤكدا أن "رئيس الوزراء بوريس جونسون وسوناك متحدان".
 
يذكر أن ما يسمى بالوضع "non-domiciled" قانوني تماما ويمكن أن ينقذ الفرد من دفع ضريبة المملكة المتحدة على الدخل من أرباح الأسهم من الاستثمارات الأجنبية أو مدفوعات الإيجار على الممتلكات في الخارج أو الفوائد المصرفية.
 
وأفادت الـBBC بأن سوناك أبلغ مكتب مجلس الوزراء بالوضع الضريبي لزوجته كجزء من إعلانه عن أمواله وأصوله عندما أصبح وزيرا لأول مرة في عام 2018. كما تم إبلاغ وزارة الخزانة بالوضع في حالة وجود أي تضارب في المصالح.
روسيا اليوم
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