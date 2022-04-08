الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو والشرطة تكشف الأسباب

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قالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار الجماعي الأخير في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص كان نتيجة لعنف العصابات وشارك فيه خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة إنها تعرفت على خمسة مسلحين على الأقل لكن ربما كان هناك المزيد، مشيرة إلى أنه تم القبض على اثنين فقط من المشتبه بهم، كلاهما مصابان بطلقات نارية. وحتى الآن، لم يواجها سوى تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية.

وذكرت الشرطة أن عصابتين على الأقل متورطتان في إطلاق النار، ورفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل أو تسمية العصابات المتورطة أو انتماء أي مشتبه بهم.

وأضاف المسؤولون أن المحققين في القضية تلقوا حتى الآن 200 مقطع فيديو وصورة وغيرها من الأدلة ويقومون بدراستها.