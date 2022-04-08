جامعة سيئول ترفض قبول ابنة وزير سابق

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قررت جامعة كوريا، اليوم الخميس إلغاء قبول ابنة وزير أسبق بعد العثور على تزوير في سجلات مدرستها الثانوية المقدمة للقبول.

وقالت جامعة كوريا إنها ألغت قبول جو مين، ابنة وزير العدل الأسبق جو كوك في عام 2010، في كلية علوم الحياة والتكنولوجيا في 25 فبراير، بعد أن علمت أن أجزاء من سجلات مدرستها الثانوية في طلب الالتحاق بها تضمنت معلومات كاذبة.

ولفتت في بيان، إلى أنها أخطرت "جو مين في وقت لاحق بالقرار.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من القرار النهائي لجامعة بوسان الوطنية اليوم الثلاثاء بإلغاء قبول جو مين في كلية الطب في عام 2015، لاستخدامها وثائق مزورة في طلب التقدم.

ويأتي قرار إلغاء القبول في كلا الجامعتين بعد أن أدانت المحكمة العليا والدتها "جونغ كيونغ-سيم" في يناير بتهمة تزوير إشادة من رئيس الجامعة والحصول على شهادة تدريب مزورة لاستخدامها في طلب التحاق ابنتها بكلية الطب.

وسعت جو مين لإصدار أمر قضائي ضد إلغاء القبول في كلية الطب. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلب الأمر القضائي الأسبوع المقبل.