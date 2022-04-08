فقدان سفينة قبالة سواحل تايوان وتحطم هليكوبتر متجهة لتايبيه

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سفينة تقل ستة كوريين جنوبيين فُقدت قبالة سواحل تايوان، وإن عملية بحث وإنقاذ جارية.

وقالت الوزارة إن السلطات التايوانية أبلغت حكومة كوريا الجنوبية أنها تلقت إشارات استغاثة من السفينة كيوتو 1 في حوالي الساعة 9:50 صباحًا (0050 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، مضيفة أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها مواطنون كوريون جنوبيون.

كانت السفينة التي ترفع علم سيراليون ويبلغ وزنها 322 طناً في طريقها إلى ميناء باتام الإندونيسي قادمة من مدينة بوسان في كوريا الجنوبية أثناء قطرها سفينة الخدمات كيوتو 2 التي تم العثور عليها في المنطقة.

وذكرت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة للطوارئ وأرسلت سفينة دورية وطائرات هليكوبتر لدعم عملية البحث.

وفي حادث منفصل، تحطمت إحدى الطائرات الهليكوبتر المتجهة إلى تايوان في المياه قبالة جزيرة مارا الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل طيارين وفقد ثالث، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب، نقلاً عن مسؤولي خفر السواحل.