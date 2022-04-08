living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فقدان سفينة قبالة سواحل تايوان وتحطم هليكوبتر متجهة لتايبيه

8
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سفينة تقل ستة كوريين جنوبيين فُقدت قبالة سواحل تايوان، وإن عملية بحث وإنقاذ جارية.

وقالت الوزارة إن السلطات التايوانية أبلغت حكومة كوريا الجنوبية أنها تلقت إشارات استغاثة من السفينة كيوتو 1 في حوالي الساعة 9:50 صباحًا (0050 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، مضيفة أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها مواطنون كوريون جنوبيون.

كانت السفينة التي ترفع علم سيراليون ويبلغ وزنها 322 طناً في طريقها إلى ميناء باتام الإندونيسي قادمة من مدينة بوسان في كوريا الجنوبية أثناء قطرها سفينة الخدمات كيوتو 2 التي تم العثور عليها في المنطقة.

وذكرت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة للطوارئ وأرسلت سفينة دورية وطائرات هليكوبتر لدعم عملية البحث.

وفي حادث منفصل، تحطمت إحدى الطائرات الهليكوبتر المتجهة إلى تايوان في المياه قبالة جزيرة مارا الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل طيارين وفقد ثالث، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب، نقلاً عن مسؤولي خفر السواحل.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout