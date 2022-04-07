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بريطانيا تحقق في "اختراق أمني خطير" يخص إحدى سفنها الحربية

7
APRIL
2022
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نقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادر أن أشرارا  في المملكة المتحدة سرقوا وقود ديزل كان مخصصا لمولدات السفينة البريطانية الحربية "إتش إم إس بولوارك".
 
وأفيد بأن الأشرار تمكنوا في غضون أسابيع قليلة من سرقة وقود ديزل من ميناء بليموث، بقيمة تناهز 250 ألف جنيه، وهو ما يعادل أكثر من 326 ألف دولار، وتتزامن هذه السرقة المذهلة مع ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
 
هذا الوقود كان مخصصا لمولدات سفينة الإنزال العسكرية البريطانية التي يبلغ وزنها 19.5 ألف طن.
 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر قوله: "إن بولوارك سفينة حربية برمائية تشكل جزءا حيويا من دفاع المملكة المتحدة.. وواقعة تركها في وضع ضعيف للغاية ومن غير حماية، يعد مجرد استهزاء".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الأشرار "أحرجوا قادة وزارة الدفاع بارتكابهم سرقة كبيرة لوقود الديزل تحت أنوفهم في قاعدة بحرية مشددة الحراسة"، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية فتحت تحقيقا تحت مادة "اختراق أمني خطير".
روسيا اليوم
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