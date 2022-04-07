طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية تتعرض "لحادث خطير"

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فتح محققو سلامة الطيران الفرنسيون تحقيقا بعد أن تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية كانت تقترب من مطار شارل ديغول في باريس "لحادث خطير".

وقال المكتب الفرنسي الذي يحقق في حوادث الطيران وسلامة الطيران إن الطائرة من طراز "بوينغ 777"، تعرضت لحادث خطير، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن "عدم استقرار في ضوابط الطيران والتحولات وتذبذبات مسار الرحلة".

وقال مسؤولون فرنسيون إن تسجيلا صوتيا لمراقبة الحركة الجوية يتعلق بالحادثة، قال فيه أحد الطيارين: "الطائرة كانت نوعا ما خارجة عن السيطرة".

ووفقا لبيانات التتبع من موقعي الطيران FlightAware وFlightRadar24، فإن الرحلة كانت قادمة من مطار "جون إف كينيدي"، ودارت حول المطار قبل أن تتمكن من الهبوط في مطار شارل ديغول بعد المحاولة الثانية.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان لها أن طاقم الرحلة "لم يهبط بالطريقة المعتادة وقام بجولة"، مشيرة إلى أن طاقم الرحلة "هبط بالطائرة بشكل طبيعي بعد المحاول الثانية".

وقالت دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة: "تتفهم الخطوط الجوية الفرنسية وتأسف لعدم الارتياح الذي يشعر به العملاء".

وتعرف السلطات والشركات المصنعة للطائرات والخطوط الجوية الفرنسية هذا الإجراء بأنه إجراء عادي. يتم تدريب الأطقم وإرشادهم بانتظام في هذه الإجراءات التي تستخدمها جميع شركات الطيران لضمان سلامة الرحلات والركاب.