الكرملين: روسيا تثمن الحوار بين بوتين وماكرون

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو لا تستبعد إمكانية قطع العلاقات بينها ودول الغرب، على خلفية موجة غير مسبوقة من عمليات طرد دبلوماسيين روس منها.

وقال بيسكوف في حوار بثته الأربعاء قناة LCI، ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو من جانب وباريس وغيرها من الدول الغربية من جانب آخر: “نعم، هذا الخطر المحتمل قائم إذا استمرت عمليات ترحيل دبلوماسيينا، لأننا نواجه يوميا مثل هذه الخطوات العدائية”.

وحذر المتحدث من أن ترحيل الدبلوماسيين يمثل إجراء يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة، لاسيما في الظروف الحالية.

وأعلنت دول الغرب، منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 تشرين الاول الماضي، نحو 300 دبلوماسي روسي شخصيات غير مرغوب فيها، ما يمثل حملة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الطرفين.

وأكد بيسكوف أن موسكو تثمن الحوار المستمر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بغية الإسهام في إنجاح المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا. وقال: “تلعب فرنسا دورا خاصا، ونقدر عاليا جهود الرئيس ماكرون وحواره المستمر مع الرئيس بوتين ومساعيه الرامية إلى تسهيل التفاوض بين أوكرانيا وروسيا”.