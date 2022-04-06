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اليونان والنرويج ولوكسمبورغ تطرد دبلوماسيين روس

6
APRIL
2022
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أعلنت كل من اليونان والنرويج ولوكسمبورغ اليوم الأربعاء أنها انضمت إلى قائمة الدول الأوروبية التي قررت ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.
وأكدت الخارجية اليونانية في بيان لها أنها أبلغت سفير موسكو لدى أثينا بقرارها إعلان 12 موظفا في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الروسية معتمدين لديها شخصيات غير مرغوب فيها في اليونان، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي بالتوافق مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية.
بدورها، ذكرت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلد، في بيان أن حكومة بلدها تعلن ثلاثة دبلوماسيين من موظفي السفارة الروسية في موسكو شخصيات غير مرغوب فيهم، بدعوى ممارستهم "أنشطة لا تتماشى مع وضعهم الدبلوماسي".
وأكدت هويتفيلد وجود صلة بين هذا الإجراء والعملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا، قائلة إن هذا القرار من عواقب اتهام القوات الروسية بقتل سكان مدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف (ورفضت موسكو هذه الاتهامات واصفة إياها "مسرحية مفبركة").
من جانبها، أكدت وزارة خارجية لوكسمبورغ أنها قررت ترحيل دبلوماسي واحد من السفارة الروسية، ويتعين عليه مغادرة البلاد في غضون أسبوعين، وذلك بدعوى ممارسته أنشطة "تتناقض مع المصالح الأمنية للدولة".
من جانبها، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد على هذه القرارات "بصورة مناسبة".
وجاء القرار اليوناني في أعقاب اتخاذ الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء فيه إجراءات مماثلة بحق دبلوماسيين روس في الفترة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

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