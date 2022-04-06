اليورو يهبط دون مستوى 90 روبلاً...للمرة الأولى منذ نحو أسبوع

A + A -

تراجع سعر صرف اليورو والدولار أمام الروبل الروسي، الأربعاء، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 31 آذار الماضي.

وبحلول الساعة 14:28 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.2 روبل إلى 82.05 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 2.22 روبل إلى 89.27 روبل.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، حيث صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.09% إلى 2665.01 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.98% إلى 1024 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.