living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يعترف بهزيمته!

6
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار الرئيس السابق ترامب الدهشة بعد أن اعترف علنا على ما يبدو بخسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس جو بايدن، بحسب صحيفة the hill.
 
وقال ترامب الذي رفض مرارا الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات: "لم أفز بالانتخابات"، خلال حديثه في يوليو الماضي، أمام لجنة من المؤرخين عقدها جوليان زيليزر، الأستاذ في جامعة برينستون.
 
بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إن التصويت "تم التلاعب به وخسره"، مضيفا أن إيران والصين وكوريا الجنوبية كانت سعيدة برؤية بايدن في منصبه.
 
وتأتي هذه التعليقات بعد ثمانية أشهر من الانتخابات وبعد ستة أشهر من أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الذين سعوا لعرقلة التصديق في الكونغرس على هزيمته.
 
في السياق، قال ترامب في اجتماع حاشد في ميشيغان الأسبوع الماضي: "الانتخابات الرئاسية كانت مزورة وسرقت، وبسبب ذلك يجري تدمير بلادنا".
 
وادعى ترامب مرارا وتكرارا وجود أصوات مزورة في ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وجورجيا، من شأنها تغيير نتيجة الانتخابات.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout