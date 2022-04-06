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100 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا

6
APRIL
2022
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتّحدة ستقدّم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها على التصدّي للعمليات العسكرية الروسية بعد التقارير التي زعمت بارتكاب القوات الروسية فظائع في أنحاء عدّة من هذا البلد.
 
وقال بلينكن في بيان "لقد سمحتُ، بناء على تفويض من الرئيس حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فوراً عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحّة لمزيد من الأنظمة المضادّة للدروع".
 
قواعد أميركية في الشرق الأوروبي
 
من جهة أخرى، أشار رئيس هيئة الأركان الأميركية إلى أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة قواعد أميركية على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي لكنها ترغب في تجنب تمركز جنود هناك بشكل دائم مفضلة نشرهم على أساس التناوب.
 
وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي خلال جلسة للكونغرس الأميركي حول هذا الطلب المتكرر من دول أوروبية عديدة للولايات المتحدة، "رأيي هو إنشاء قواعد دائمة ولكن دون نشر (قوات) فيها بشكل دائم".
 
وأضاف "أعتقد أن العديد من حلفائنا الأوروبيين لا سيما دول البلطيق، بولندا أو رومانيا، سيودّون كثيرًا إنشاء قواعد دائمة" للقوات الأميركية.
 
وسيتمّ التطرق لمسألة إنشاء قواعد أميركية دائمة في شرق أوروبا وهي مسألة أصبحت ملحّة أكثر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، خلال قمة مقبلة لحلف شمال الأطلسي من المقرر انعقادها في يونيو، بحسب ميلي.
 
وللولايات المتحدة نحو 67 ألف جندي يتمركزون بشكل دائم في أوروبا، لاسيما في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
 
ويتمركز هؤلاء لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مع عائلاتهم في قواعد يديرها الجيش الأميركي حيث لديهم مساكن أو مدارس أو مستشفيات وحتى متاجر يمكنهم العثور فيها على منتجات أميركية.
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