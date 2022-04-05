أزمة غذائية "لا يلاحظها أحد" في إفريقيا

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نبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأزمة الغذائية الكبرى التي تعاني منها إفريقيا حاليا لكن "لا يلاحظها أحد" بسبب الحرب في أوكرانيا.

يعاني حوالي 346 مليون شخص، أي أكثر من ربع الأفارقة، من الجوع "المثير للقلق" ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد في الأشهر المقبلة، وفق ما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتضرب أزمة الغذاء هذه القارة بأكملها، من إثيوبيا والصومال اللذين يعانيان من الجفاف وصولا إلى موريتانيا وبوركينا فاسو. وحذرت اللجنة الدولية من نقص الأموال اللازمة لتتمكن من الاستجابة لهذه الأزمة. وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي "إنها كارثة تمر بدون أن يلاحظها أحد بشكل كبير. إن ملايين الأسر جائعة والأطفال يموتون من سوء التغذية". وأضاف ستيلهارت أن الاهتمام المنصب على مصير الأوكرانيين"الرهيب"، "لا ينبغي أن يمنع العالم من رؤية الأزمات الأخرى".