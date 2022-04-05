الكويت.. تفكيك شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات مختلفة

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أعلنت السلطات الكويتية، الثلاثاء، تمكنها من تفكيك شبكة دعارة وسمسرة تضم جنسيات آسيوية وأفريقية.

وقالت وزارة الداخلية، على حسابها على تويتر، إنها ألقت القبض على 11 شخصا، منهم ثلاثة رجال وثماني نساء من جنسية آسيوية وأفريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة، وقد نشرت صورة مموهة للمتهمين، بأن القبض عليهم تم من خلال قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة.

وأشار الإعلام الأمني أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين. ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، وإن كان المقبوض عليهم من مخالفي الإقامة أم لا.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن قطاع الامن العام نفذ حملة أمنية على نفس المنطقة، جليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 58 مخالف لقانون الإقامة.