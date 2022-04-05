بعد إعلان تطوير أسلحة فرط صوتية… الصين تحذر هذه الدول

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حذرت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا، من “إشعال مناطق بالعالم بعد إعلان تطوير أسلحة فرط صوتية”.

ومنذ بعض الوقت، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، في بيان مشترك، أنها ستتعاون لتطوير أسلحة فرط صوتية و”إمكانات حربية الكترونية”، في إطار تحالف “أوكوس” الثلاثي الجديد الهادف إلى مواجهة الصين.

وأوضح قادة الدول الثلاثة في بيانهم أنه “تعهّدنا اليوم بدء تعاون ثلاثي جديد حول الأسلحة فرط الصوتية والمضادة للفرط الصوتية وإمكانات حربية الكترونية، بالإضافة إلى توسيع تشارك المعلومات وتعميق التعاون في الابتكار في مجال الدفاع”.