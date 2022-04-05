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النفط قد يصل إلى 150 دولاراً خلال العام 2022

5
APRIL
2022
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توقع دوغ كينغ، مدير صندوق التحوط "ميرشانت كوموديتي"، أن يصل سعر خام نفط برنت إلى 150 دولاراً للبرميل خلال عام 2022 مع استمرار صدمة الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية مع طلب مرن من الأشخاص الحريصين على السفر بعد جائحة كورونا.

وقال دوغ كينغ، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن العالم لديه خيارات قليلة لضخ المزيد من النفط الخام، وليس هناك ما يشير إلى أن الاستهلاك مهدد بالخطر هذا العام.
وأضاف: الطلب على وقود الطائرات سيعود كما أن السفر سيعود، مؤكداً أن الناس لديهم المال وسوف يسافرون للإنفاق.
وكانت أسعار النفط مرتفعة عالمياً بالفعل قبل أن تبدأ العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا حيث كافح العرض لمواكبة انتعاش الطلب بعد جائحة "كوفيد-19" Covid-19.
ودفعت العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا -وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام- أسعار خام برنت لمغازلة مستوى 140 دولاراً للبرميل في أوائل مارس، على الرغم من تراجعه إلى مستوى 117 دولاراً للبرميل الواحد يوم الأربعاء.
ورجح دوغ كينغ أن تتضاءل خسائر الإمدادات بسبب الحرب في أوروبا على أي تدمير للطلب في ظل رغبة الناس في السفر أكثر بمجرد أن تتاح لهم الفرصة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى الذي سيصل إليه سعر خام برنت حالياً حوالي 100 دولار أمريكي.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع الفورية بنسبة 26% هذا العام، حيث رأى كينج فرصاً أكبر بكثير في المواد الخام، والتي يقول إنها تميل بشدة نحو الاتجاه الصعودي، حيث لا تزال سلاسل التوريد بشكل عام «متوترة تماماً».
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