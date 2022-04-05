نيبينزيا: لا أدلة تدعم الإتهامات الموجهة إلى العسكريين الروس على خلفية حادثة بوتشا

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى الجيش الروسي بقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خاطب الدبلوماسي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي شارك في الاجتماع عبر دورة فيديو، قائلا: "نترك لضميركم الاتهامات العشوائية وعديمة الأساس الموجهة إلى العسكريين الروس، والتي لا تدعمها إفادات شهود عيان".

في المقابل، أشار المندوب الروسي إلى أن مئات الشهود مستعدون للإدلاء بإفادات حول "جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا".

وفي تطرقه إلى أسباب إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أكد نيبينزيا أن كييف كانت تخطط لحسم مشكلة دونباس في شهر آذار الماضي بقوة السلاح، وأن العسكريين الروس عثروا أثناء عمليتهم في أوكرانيا أوامر سرية عديدة تدل على وجود هذه الخطط.

وأضاف أن الهدف من العملية الروسية هو "استئصال ورم النازية الذي يلتهم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي لا يستهدف المنشآت المدنية حرصا منه على إنقاذ الأرواح البشرية، وهو الذي يجعل العملية تتطور "ببطء أكثر مما كان مرغوبا فيه".