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30 ألف دولار شهريًا لحماية نجل بايدن

5
APRIL
2022
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تقرير إعلامي يكشف أن الخدمة السرية تنفق أكثر من 30 ألف دولار شهريا لاستئجار قصر بمدينة ماليبو في ولاية كاليفورنيا لحماية نجل الرئيس.

وقال تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية إن هانتر بايدن، الذي يخضع لتحقيقات بشأن تعاملاته التجارية الخارجية، يقيم في ماليبو منذ رئاسة والده.
وتنفق الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس وعائلته ومسؤولين كبار آخرين بالحكومة، مزيدا من الأموال شهريا على قصر قريب لحمايته.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن الخدمة السرية اختارت العقار لتكون على أقرب ما يكون من قصر هانتر المستأجر.
وأضافت المصادر أن الخدمة السرية التي تحمي نجل الرئيس المثير للجدل كانت تدفع أكثر من 30 ألف دولار شهريا لاستئجار القصر الفاخر بماليبو لما يقارب العام.
وقال دون ميهالك، العميل المتقاعد بالخدمة السرية، ومساهم حاليا بـ"إيه بي سي نيوز": "عادة، وأينما يحدد الشخص الذي يخضع للحماية مكان إقامته، تضطر الخدمة السرية لإيجاد مكان ما لاستئجاره بالقرب منه بالقيمة السوقية".
ولفت إلى أن الوكالة تستأجر أيضًا عقارات لحماية محل إقامة الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون وشاطئ ريهوبوث في ديلاوير.
وأضاف: "هذا ليس أمرا جديدا. اضطرت الخدمة (السرية) لفعل ذلك مع الإدارات السابقة، وللأسف، رفع سوق الإسكان الأسعار بدرجة كبيرة."
وفي تعليقه عن الموضوع، اكتفى ممثل عن الخدمة السرية بالقول: "نظرًا إلى الحاجة للحفاظ على العمليات الأمنية، لا تعلق الخدمة السرية الأمريكية على وسائل وسبل أو الموارد المستخدمة لإجراء عمليات الحماية لدينا".
فيما لم يرد ممثل عن هانتر بايدن على طلبات التعليق من قبل الشبكة الأمريكية.
ومؤخرا، أفادت مصادر مطلعة للشبكة الأمريكية بأن أسلوب حياة هانتر بايدن في كاليفورنيا أصبح محط أنظار عقب تكثيف التحقيق بشأن شؤونه الضريبية.
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