living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تشهد انتشارا لفيروس كورونا مجددا

5
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤول في مدينة شنغهاي، الثلاثاء، إن منظور تفشي كوفيد-19 في أضخم مدن الصين، لا يزال "قاتما للغاية" وسط استمرار الإغلاق الذي ألزم حوالي 26 مليون شخص منازلهم.
 
 
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن مدير فرقة عمل مكافحة الأوبئة في شنغهاي، جو هونغوي، قوله إن مستوى تفشي الفيروس في المدينة "لا يزال كبيرا. الوضع قاتم للغاية".
 
وأرسلت الصين أكثر من 10 آلاف عامل صحي من جميع أنحاء البلاد لمساعدة المدينة، بينهم 2000 جندي، كما تجري اختبارات جماعية للسكان، ويخضع بعضهم للإغلاق منذ أسابيع.
 
ولا يزال معظم مناطق شرق شنغهاي، الذي كان من المفترض أن يعاد افتتاحه يوم الجمعة الماضي، مغلقا مع النصف الغربي من المدينة.
 
 
وسجلت شنغهاي 13354 حالة إصابة أخرى الاثنين، الغالبية العظمى منها بدون أعراض، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى أكثر من 73000 منذ بدء الموجة الأخيرة من الإصابات الشهر الماضي.
 
ولم تسجل أي وفيات في الموجة الحالية التي سببها المتغير أوميكرون بي إيه2، الأكثر عدوى والأقل فتكا في الوقت ذاته من سلالة دلتا السابقة.
 
ويستمر تفشي الفيروس بشكل منفصل في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين، كما شهدت العاصمة بكين 9 حالات إضافية، واحدة منها فقط بدون أعراض، فيما أغلق العمال مركزا تجاريا بالكامل في المدينة حيث تم اكتشاف إصابة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout