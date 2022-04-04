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ماكرون يحث الناخبين على المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

4
APRIL
2022
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 حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين على المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة يوم الأحد، مشددا على أهمية منحه تفويضا واضحا. 

وقال ماكرون إنه فوجئ بالميل المتزايد لدى الناس للتساؤل عن الهدف من التصويت، مشددا على أن "المشاركة في التصويت هو أمر مفيد".

وأضاف: "لو لم يكن لدي تفويض حقيقي قبل خمس سنوات لما كنت لأفعل ما قمت به. فقط التصويت يعطي تلك الشرعية"، مضيفا: "كثير من الناس يوقعون على العرائض.. لكنهم لا يصوتون بالضرورة. الأسباب مهمة، لكن التغييرات العميقة التي يمكننا إجراؤها على المجتمع تأتي عندما نصوت".

واعترف ماكرون أنه خلال السنوات الخمس التي قضاها في الإليزيه، والتي شهد خلالها وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، فشل في إقناع الناس بتجنب التطرف السياسي.و قال: "لم أنجح في إقناع الناس بأن اليمين المتطرف ليس هو الحل".

وقبيل ستة أيام من الجولة الأولى، التي ستختار المرشحين الأخيرين، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن ماكرون هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالجولة الأولى ومواجهة زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، مارين لوبان، في جولة الإعادة في 24 أبريل، وهو تكرار لما حدث عام 2017.

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