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ألماني يتلقى 90 لقاحا قبل كشفه.. والسبب صادم

4
APRIL
2022
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قال رجل في ألمانيا إنه حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لنحو 90 مرة، بهدف بيع بطاقات تطعيم مزورة، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، عن وكالة الأنباء الألمانية.
 
وأشارت الوكالة إلى أن الرجل، البالغ من العمر 60 عامًا مدينة ماغديبورغ في ولاية ساكسونيا، تلقى التطعيمات في جميع أنحاء المنطقة على مدار أشهر، قبل أن تقبض عليه الشرطة.
 
مستندات مزورة
ومن خلال التطعيم أكثر من العدد المطلوب، كان الرجل قادرًا على بيع مستندات مزورة تتضمن أرقامًا حقيقية لدُفعات اللقاح، لأولئك الذين لم يرغبوا في الحصول عليه.
 
وخلال جائحة كورونا، طُلب من الأشخاص في ألمانيا الحصول على تصريح لقاح من أجل دخول بعض الأماكن، مثل المطاعم وحمامات السباحة والمسارح.
 
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه تماشيًا مع قواعد الخصوصية الألمانية، لم تحتجزه الشرطة لكنه يخضع للتحقيق.
 
وصادر الضباط عدة بطاقات تطعيم فارغة منه، وشرعوا في إجراءات جنائية.
 
واشتبهت الشرطة به، بعد ظهوره في مركز للتطعيم في إلينبورغ في ساكسونيا، لليوم الثاني على التوالي، طالبا الحصول على جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.
 
ولم يتضح، بعد تأثير عشرات الجرعات على صحة الرجل، والتي كانت عبارة من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.
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