ظهور مفاجئ للرئيس الأوكراني!

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ظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشكل مفاجئ في حفل توزيع جوائز جرامي، الأحد، عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا يحث فيه على دعم بلادهـ ويطلب من كبار الفنانين بـ "ملء الصمت" بموسيقاهم.



وألقى زيلينسكي رسالته قبل عرض لجون ليجند الذي انضم إليه المغني الأوكراني ميكا نيوتن والشاعرة ليوبا ياكيمتشوك.



وفي الرسالة التي كانت أقل من دقيقتين، طالب الرئيس الأوكراني الموسيقيين بـ"رواية" قصة بلاده وحقيقة الحرب، وتحدث عن وفيات الأطفال في أوكرانيا نتيجة العدوان الروسي، وقال إن موسيقيي بلاده يرتدون "الدروع الواقية" بدلا من بدلات "التوكسيدو".

وقال زيلينيسكي "الصمت دمر مدنا وقتل أبرياء".